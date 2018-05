Deißlingen Die verrußten Zeiten sind lange vorbei

Am nächsten Tag waren Wanderungen angesetzt. Gemächlich wurde der Bostalsee umrundet. Und am Nachmittag wurde am Standort und Quartier für die Woche, am Seehotel Losheim am See, der See umrundet. Alle waren vom grünen, waldreichen, sauberen Saarland überrascht. Man kannte noch aus der Jugendzeit Schilderungen über verrußte, naturfeindliche weite Gegenden. Heute stellt sich das Saargebiet als Perle der Natur dar. Die Gruppe begab sich auf den Baumwipfelpfad. Höhepunkt war der mehr als 40 Meter hohe Aussichtsturm, dessen oberste Plattform tatsächlich im Spaziergang zu erreichen ist. Ein Besuch im Erlebniszentrum Villeroy & Boch in Mettlach durfte nicht fehlen.

Abwechslung stand dann mit einer Schiffetappe auf der Saar-Strecke zwischen Mettlach und Saarburg an. Dort stieg die Albvereinsgruppe zur Stadtrundfahrt in ein Bähnle. Einen starken Eindruck hinterließ der mitten in der Stadt herabstürzende Wasserfall. Besinnlich ging es dann beim Besuch der Klause und der Grabstätte des blinden böhmischen Königs in Kastel-Staadt zu.

Schließlich machte dann der Gang entlang hunderter Soldatengräber aus den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs traurig und sprachlos.