Deißlingen (shr). Der Deißlinger Jahrgang 1967/68 feierte den 50. Geburtstag mit einem Ausflug nach Bad Wurzach. Bei einer Fahrt mit dem Torfbähnle lernte man eine einzigartige Riedlandschaft kennen, ein echtes Naturschauspiel. 1989 war das Wurzacherried als eines der größten intakten Hochmoorgebiete Mitteleuropas mit einem Europadiplom ausgezeichnet worden. Nach der Fahrt gab es im Oberschwäbischen Torfmuseum noch eine Menge zu erkunden. Ein Besuch in der Käserei Vogler in Gospolshofen rundete den Nachmittag ab. Die Schaukäserei ist eine der letzten Käsereien im Allgäu, die aus naturbelassener Rohmilch frei von jeglichen Zusätzen Käse in altbewährter Handwerkskunst herstellt. Am Spätnachmittag wurde ein "Dinnele-Essen bis man satt ist" in der Besenwirtschaft des Obsthofes Steffelin in Markdorf/Ittendorf mit einer Führung über das eindrucksvolle Anwesen eingeleitet. Natürlich gehörte auch ein Obstschnaps-Versucherle zum Programm des Ausflugstags.