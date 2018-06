Deißlingen Die Country-Lunte zu Schwarzpulver

Schwarzpulver, das sind Dietmar "Digge" Zepf mit Gitarre, Pedal Steel und Gesang, Frank Würthner an den Drums, Günter "Günni" Helfrich mit Harp, Gitarre, Akkordeon und Gesang, Ralf "Mundo" Munding am Bass, Rolf Schweizer mit Gitarre und Gesang sowie Isabelle Stiez, Gesang. Mit dabei war wieder die Drums & Pipes-Band "Caverhill Guardians" aus Hardt. Uwe Jekel begeisterte beim 13. Deißlinger Country-Open-Air im Bärengarten bei seinem Debut als "Solist mit Gitarre". Auch die Line-Dance-Fans kamen nicht zu kurz. Viele Gruppen präsentierten sich auf der Bühne vor der umgenutzten Ladefläche eines Trucks ihrem Publikum. Mit dabei waren die Rainbow-Liners aus Deißlingen.

Zum Deißlinger Country-Open-Air gehören aber natürlich auch die Trucks. So war es Bernd Bick und seiner Crew wieder gelungen, sehenswerte Lastwagen in den Bärengarten zu bekommen.

Wie in den Jahren zuvor wird der Reinerlös des Country-Open-Airs gespendet – an die Kinderkrebsklink Katharinenhöhe in Schönwald. So kam auch die Verwaltungschefin der Katharinenhöhe, Ilona Mahamoud, eigens nach Deißlingen, um zu berichten, was sich in der Einrichtung in der Zwischenzeit alles getan hat. Bernd Bick hatte dann noch eine große Überraschung für Ilona Mahamoud parat. An einem noch zu vereinbarenden Termin werden die Trucks zur Katharinenhöhe fahren, um mit den Kindern aus der Krebsklinik eine Runde zu drehen – frei nach dem Song von Jonny Hill "Ruf Teddybär 1.4".