Deißlingen Die Alb lockt Deißlinger Kämmerer

Wenn der 35-Jährige aufgrund der Wahl des Meßstettener Gemeinderats in nichtöffentlicher Sitzung irgendwann im Frühjahr hoch auf der Alb die Geschäfte der 10 500-Einwohner-Kommune übernimmt, kann der ausgewiesene Doppik-Experte gleich auch hinsichtlich der in Meßstetten erst zum 1. Januar 2019 spruchreif werdenden Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements, das in Deißlingen schon seit mehreren Jahren an der Tagesordnung ist, in die Vollen gehen.

Vorfreude auf die neue Aufgabe in einem größeren Gemeinwesen verhehlt Bayer nicht. Ganz leicht gefallen sei ihm der Entschluss, sich zu bewerben, aber auch nicht. Beim Schaffen in Deißlingen habe viel gut zusammengepasst. Doch nun habe sich eine Gelegenheit ergeben, sich beruflich weiterzuentwickeln. Ob ihn da irgendwann einmal auch ein Bürgermeisterjob verlocken könne? Zu dieser Frage verweist der 35-Jährige auf das Kämmerer-Gen, das er mit der Muttermilch inhaliert zu haben scheint, räumt aber schmunzelnd ein, dass man niemals nie sagen sollte.

Schörzingen als Wohnort der jungen Bayer-Familie mit drei Kindern zwischen einem und sechs Jahren könne auch durch die berufliche Veränderung problemlos beibehalten werden. Nach Deißlingen sei es etwa gleich weit, meint Bayer zum bevorstehenden Aufstieg. Meßstetten liegt nämlich 900 Meter hoch, in Deißlingen residiert man nur 600 Meter über dem Meeresspiegel.