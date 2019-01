Deißlingen Den richtigen Blick für die Natur

Deißlingen-Lauffen (uf). 2020 ist wieder eine große Ausstellung geplant, und vom Großprojekt des vergangenen Jahres, der Ausstellung "Unser Wald und seine Bewohner" gibt es im Internet einen virtuellen Rundgang. Bei der Ausstellung in der Lauffener Zehntscheuer entstand durch Marc Henkel aus Lauffen ein besonderer Leckerbissen, den man im Internet bestaunen kann. Mit den grünen Pfeilen im Rundgang kann man abbiegen, mit festgehaltener Maus kann man sich in allen Richtungen umschauen, und an vielen Punkten gibt es interessante Bilder.

In diesem Jahr sind außerdem wieder die in Lauffen sehr beliebten Veranstaltungen wie der Obstschneidekurs am 16. März am Schlittenbuckel in Lauffen, die Mostprobe am 13. April, das Sensenmähen am 15. Juni (eventuell gibt es noch einen zweiten Termin Mitte Juli) sowie am 28. September das Obst- und Mostfest geplant.

Zweiter Wettbewerb