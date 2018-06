Deißlingen Das Plätschern bietet perfekte Kulisse

Eine tolle Fete zogen die Näcker-Gamper beim "Mädchen am Badbrunna" auf, und nicht weit davon entfernt, am Badschulbrunna (beim evangelischen Gemeindehaus), konnten die Gäste den evanglischen Kirchenchor bewundern. Am "Altbachbrunne" feierte die Band "Be Quiet" mit ihren Gästen. Auch am Rathausbrinnili war was geboten, und schräg gegenüber, am im Moment nicht vorhandenen "Hageverwürgerbrunnen" wurde vom Lauffener Dorftheater was für die Lachmuskeln geboten, und wenige Meter entfernt konnten sich die Kinder in einem Whirlpool austoben. Das große Finale stand in der Gupfe an. Dort trafen sich alle Akteure, um ihre Darbietungen nochmal vor breitem Publikum vorzutragen. Danach wanderten alle noch zum Angelsportverein Deißlingen in den Bärengarten. Es wurde eine gigantische Geburtstagsparty, denn die Angler feierten an diesem Wochenende ihr 40-jähriges Bestehen.