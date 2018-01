Deißlingen "Boomsteller" schlagen den Narrenbaum

Deißlingen (shr). Reihum werden jetzt wieder die Bäume der Narren gesetzt. Fast in jeder Gemeinde in der näheren und weiteren Umgebung ist das so. Auch in Deißlingen hat dies Tradition. Vor genau 20 Jahren wurde mit maßgeblicher Hilfe der befreundeten Narrenzunft Welschingen der erste Narrenbaum in Deißlingen gesetzt.