Deißlingen Boden weniger fruchtbar als erhofft

Deißlingen (shr). Auf diesen Geschäftsfeldern wird der Gemeinde am Oberen Neckar das Wasser in hohem Maße von den umliegenden Städten abgegraben. Die CIMA Beratung + Management GmbH aus Stuttgart, die auch für Rottweil und die Verwaltungsgemeinschaft Rottweil arbeitet, beschönigt bei ihrer Expertise zu den Potenzialen in Deißlingen und Lauffen nichts. CIMA-Projektleiter, Florian Gillwald stand im Gemeinderat zu der heiklen Fragestellung Rede und Antwort. Im Juni 2018 seien 21 Einzelhandelbetriebe gezählt worden mit einer gesamten Verkaufsfläche von 1700 Quadratmetern und einem Umsatzvolumen von 7,7 Millionen Euro. Im Rahmen eines Branchenkonzepts erläuterte Gillwald die anzunehmenden Entwicklungspotenziale. So sei zum Beispiel bei der Ortskernentwicklung ein moderner Drogeriemarkt nicht machbar. Denkbar sei jedoch die Etablierung einer Apotheke im Ortskernbereich. Erweiterungspotential wird beim "Netto-Markt" gesehen. Insgesamt wird aber konstatiert: Der Kaufkraftabfluss nach Villingen-Schwenningen, Trossingen, Bad-Dürrheim und Rottweil sei mit rund 60 Prozent recht hoch. Bei der Planung von Neuansiedlungen dürfe das möglicherweise auf einer zu hohen Kundenerwartung basierende finanzielle Risiko nicht außer acht gelassen werden.

Gastronomie wird vermisst

Bernd Krause (CDU) meint denn auch, dass es sich jeder Unternehmer vermutlich zweimal überlegt ob er dieses Risiko in Kauf nehmen könne. Manuel Merkle (SPD) nimmt ebenfalls kein Blatt vor den Mund: "So wie es jetzt aussieht, können wir uns wohl Neuansiedlungen im Einzelhandel im Ortskern abschminken." Ziemlich ungeschminkt wurde vom Experten auch darauf verwiesen, dass die Gastronomie in Deißlingen nicht besonders in Erscheinung tritt.