Deißlingen Boden doch weniger fruchtbar

Bernd Krause (CDU) meint denn auch, dass es sich jeder Unternehmer vermutlich zweimal überlegt, ob er dieses Risiko in Kauf nehmen könne. Manuel Merkle (SPD) nimmt ebenfalls kein Blatt vor den Mund: "So wie es jetzt aussieht, können wir uns wohl Neuansiedlungen im Einzelhandel im Ortskern abschminken." Ziemlich ungeschminkt wurde vom Experten auch darauf verwiesen, dass die Gastronomie in Deißlingen nicht besonders in Erscheinung tritt.