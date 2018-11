Deißlingen Blick geht auch in die Gegenwart

In den Reden gedachten Hermann Kaiser und Ortsvorsteher Karl-Heinz Maier den Verstorbenen und Hinterbliebenen beider Weltkriege.

Ortsvorsteher Maier sagte unter anderem: "Beim Gedenken am Volkstrauertag handelt es sich nicht nur um eine Form der Vergangenheitsbewältigung. Der Jahr für Jahr auch hier in Lauffen zurückgehende Besuch des Volkstrauertags bedeutet leider nicht, dass die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Welt weniger geworden sind. Die Trauer um Opfer von Kriegen ist im Gegenteil heute aktueller denn je. Auch wenn der Einzelne hierzulande sich davon nicht direkt betroffen fühlt, so müssen wir doch feststellen, dass auch Landsleute von uns wieder ihr Leben an Konflikten der Welt gefährden und verlieren. Deutschlands militärisches Engagement in der Welt hat seit einigen Jahren stark zugenommen. Anders als in zwei Weltkriegen tun heute deutsche Soldaten in verschiedenen Ländern ihren Dienst zur Verteidigung von Menschenrechten und zur Wiederherstellung des Friedens. Den leichtfertigen Umgang mit dem Leben auch unserer Soldaten in der Vergangenheit vor Augen, müssen wir bei solchen Auslandseinsätzen aber außerordentlich wachsam bleiben. Das ist unsere Verantwortung vor den Müttern und Vätern, deren Söhne und Töchter wir in kritische Regionen schicken und die im schlimmsten Fall ihr Leben für Frieden, Freiheit und Menschenrechte einsetzen."

Der Volkstrauertag ist für den VdK Mahn- und Trauertag, so Hermann Kaiser (VdK-Ortsgruppe) in seiner Ansprache. Maier und Kaiser legten im Gedenken an die Verstorbenen Kränze nieder. Musikalisch wurde die Gedenkfeier mit Liedbeiträgen vom gemischten Chor des Gesangvereins Deißlingen und der Musikkapelle des Musikvereins Lauffen umrahmt.