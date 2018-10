Deißlingen Blick auf ein Jahr mit "EGON"

Deißlingen. Vor genau einem Jahr wurde die interkommunale Wirtschaftsförderung "EGON" von den vier Gemeinden Deißlingen, Dauchingen und Niedereschach aus der Taufe gehoben. Damals konnte mit Gunnar von der Grün ein erfahrener Fachmann auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung und Existenzgründung gewonnen werden. Seither hält von der Grün die Fäden auf diesem Gebiet für alle drei Gemeinden fest in den Händen.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde von dem Fachmann ein Resümee des zurückliegenden Jahres gezogen. Er stellte die Aktivitäten und Tätigkeiten der zurückliegenden Monate vor. Im Bereich der Unternehmensgründung habe es in Deißlingen drei Start-ups gegeben. Zum einen in der CNC-Bearbeitung und mit Druckerzeugnissen –­ hier wurde über Gründung und Finanzierung beraten im Zuge einer Unternehmensbeteiligung. Weiter habe es viele Beratungen in Sachen Unternehmensführung in verschiedenen Bereichen so unter anderem auch Whirlpool oder Augenoptik und Hörgeräte gegeben. Auch eine Nachfolgeregelung wurde getroffen – für eine Metzgerei in der Ortsmitte.

Zudem wurde ein Netzwerk mit dem Ziel, ein interkommunales Gründungssystem aufzubauen, realisiert. Momentan gehörten rund zehn Firmen diesem Netzwerk an, drei davon aus Deißlingen. Auch Finanzierungsmöglichkeiten seien angegangen worden. Dabei seien verlorene Zuschüsse und zinsgünstige Kredite, wie ELR, Wachstumsfinanzierung, KfW-Energieeffizienzprogramm oder Innovationsgutscheine Thema gewesen.