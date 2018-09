Deißlingen Bis zum 80. wollen sie auf keinen Fall warten

Früh morgens startete der Bus in Deißlingen.

Am Bodensee in Uhldingen wurde zur Frühstücksrast gehalten. Frisch gestärkt ging es danach weiter über Lindau, Bregenz, an Dornbirn vorbei über Hit­tisau zum Almhotel Hochhäderich. Nach einer Brettljause wurde bei herrlichem Sommerwetter eine Wanderung zu einer kleinen Käserei gemacht. Der Betreiber erklärte dabei ausführlich, wie er seinen Käse herstellt. Nach dem gemeinsamen Abendessen wurde mit Musik der Abend eingeleitet. Es wurde ein unterhaltsamer, uriger Abend mit Gitarrenklängen und Gesang.

Der zweite Tag wurde mit einem ausgiebigen Frühstück eingeläutet. Danach ging’s mit dem Bus nach Bregenz und von dort aus nach oben auf den Pfänder. Bei strahlendem Sonnenschein und herrlichem Ausblick über den Bodensee sowie bei einer kleinen oder auch längeren Wanderung auf dem Pfänder verging die Zeit wie im Flug. Noch ein Eis an der Hafenpromenade in Bregenz und es war Zeit zur Rückfahrt.