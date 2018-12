Deißlingen. Gegen einen Wagen am Straßenrand ist am späten Mittwochabend in der Gemeinde Deißlingen eine 39-jährige Frau mit ihrem Auto gefahren. Laut Polizei kam die Frau gegen 22.10 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in der Stauffenberg­straße nach rechts von der Fahrbahn ab, als sie Richtung Ortausgang fuhr. Sie prallte gegen ein abgestelltes Auto. Es entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf insgesamt 10 000 Euro beziffert. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.