Deißlingen Bei der Feuerwehr geht’s richtig zur Sache

In fünf Gruppen wurde von der Crew um Jugendwart Randolf Walz viel Wissenswertes vermittelt. Aber alles sollte möglichst spaßig über die Bühne gehen. So durfte in einer "Räucherkammer" unter fachmännischer Anleitung nach verborgenen Schätzen Ausschau gehalten werden. Dabei kam auch die Wärmebildkamera zum Einsatz. Ein klasse Programmpunkt war natürlich auch die Auseinandersetzung mit dem großen Wasserwerfer. Dabei mussten die Teilnehmer aus 20 Metern Entfernung Verkehrskegel aus dem Weg katapultieren.

Lustig ging es auch beim Wasserluftballon-Spiel zu. Mittels einer Pickelhaube galt es, mit Wasser gefüllte Luftballons, die an einer Leine befestigt waren, zum Platzen zu bringen. Und dann war auch noch ordentlich Muskelkraft gefragt, beim Ziehen des alten Feuerwehrautos nämlich. Mit ein wenig Unterstützung von Christian Günther gelang das wunderbar. Mit einer Trage, auf der ein Eimer randvoll mit Wasser stand, wurde die Geschicklichkeit trainiert, Stefan Reindel gab dazu gute Tipps und Anregungen. Mit dabei von den Aktiven waren: Neben Jugendwart Randolph Walz bescherten Sebastian Walz und Fabian Walz, Corinna Kern, Anna Hengstler, Stefan Reindel, Christian Günther, Martin Feichter, Sebastian Grimm, Stefan Zisterer, Joachim Ilg und weitere Jugendfeuerwehrleute der Kinderschar spannende Stunden. Auch der Helferschar machte es riesig Spaß. So gab es zum Abschluss beim gemeinsamen Vesper noch eine Menge Gesprächsstoff.