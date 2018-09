Deißlingen Bei Buchwald-Rallye viele spannende Stationen

15 Kinder nahmen das Angebot des Harmonikavereins Lauffen wahr. Die Betreuer Susanne Rimpp, Simone Rimpp, Clarissa Paliege, Manuela Pohl, Birgit Remete, Holger Deutschle, Simone Matzka, Nathalie Mauerlechner, Lukas Seemann, Silas Zepf, Sonja Bechtold, Lars und Tabea Odenwälder hatten sich liebevoll auf den abwechslungsreichen Nachmittag mit der quicklebendigen Kinderschar vorbereitet.

Warum klopft der Specht an den Baum, was kann man an den Jahresringen eines Baumes ablesen? Die Fragen waren nicht immer einfach zu beantworten, um so mehr gingen die jungen Gäste mit einem neuen Wissensreichtum nach Hause.

Beim Baummemory mussten Früchte wie Kirschen dem zu der Frucht gehörenden Blatt zugeordnet werden. Beim Spiel Waldsuche hatten die Kinder fünf Minuten Zeit, um Gegenstände aufzustöbern, die nicht in den Wald gehören. So gehörten auch Federballschläger, Kopfhörer und Skihelm zu den Fundsachen. Viel Freude und Spaß hatten die Kinder auch bei einer Blätterreise. Mit Hilfe eines Strohhalms wurden Blätter über einen Parcours bugsiert.