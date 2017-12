Deißlingen Baufirma sagt Tschüss - deshalb deutlich teurer

Deißlingen (wis). Für den großen Plan, die Entwicklung der Deißlinger Ortsmitte zu einem Zentrum für viele Gelegenheiten, ist der Spatenstich in Sicht. Einkaufen, Wohnen, Arbeiten: Ein Ort, bei dem der Servicegedanke in vielerlei Facetten zur Geltung kommen soll, an dem nicht zuletzt auch Ältere besondere Lebensqualität erfahren können sollen. Der Plan steht, die Umsetzung zeigt sich aber schnell weit mühsamer, als das, was sich – auf Papier gemalt – "locker vom Hocker" darstellen lässt.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Das auch mit erklecklichen Zuschüssen geförderte Unterfangen ist trotz verschiedener Widrigkeiten nicht schlecht in die Spur gebracht. Doch das Durchhaltevermögen wird manchmal ziemlich strapaziert. Einen Schlag ins Kontor lieferte jetzt die für die Erschließungsarbeiten auserkorene Baufirma Müller aus Zimmern. Dieser war ihr Angebotspreis offenbar plötzlich viel zu heiß geworden. Kurzerhand machte man sich, obwohl man nach einer eigentlich hieb- und stichfesten Ausschreibung den Zuschlag erhalten hatte, vom Acker, um dem Zweitgünstigsten das Feld zu überlassen. Nun wird die Firma Stumpp ab Januar/Februar die mit einem Erdaushub von 16 000 Kubikmetern kalkulierten Arbeiten übernehmen. Sollte es tatsächlich 600 000 Euro Mehrkosten geben, dann ist für Gemeindepfleger Daniel Bayer klar, dass dafür 300 000 Euro aus der Fondsanlage entnommen werden müssen.