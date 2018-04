Deißlingen Autoaufbrüche: Täter ist gefasst

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, wurde in der selben Nacht in unmittelbarer Nähe der Tatorte ein 30-jähriger Algerier festgenommen. Nach den bisherigen Ermittlungen und der Durchsuchung der Wohnung des Mannes geht die Polizei davon aus, dass der 30-Jährige für alle Autoaufbrüche verantwortlich ist.

In der Zeit zwischen 19 Uhr und 1 Uhr waren am 19./20. April in den Bereichen Oberhofenstraße, Schützenstraße und Bittelbrunnenstraße insgesamt 13 Fahrzeuge aufgebrochen worden. Der Täter schlug jeweils eine Scheibe ein, um alles zu entwenden, was nicht niet- und nagelfest war. Der Diebstahlsschaden wird auf rund 900 Euro geschätzt. Der angerichtete Sachschaden an den Fahrzeugen dürfte sich laut Polizei auf rund 4500 Euro belaufen.