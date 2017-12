Deißlingen Aussagen haben nicht an Aktualität verloren

Der Familiengottesdienst wurde von Jugendlichen der Kirchengemeinde und Mitgliedern der Kolpingsfamilie mitgestaltet. Musikalisch umrahmt wurde er von der Kolpingband der Kolpingsfamilie Lauffen. Neben Liedern zur Adventszeit wurde zum Abschluss des Gottesdienstes das neue Kolpingslied gesungen.

Am Nachmittag begann die weltlichen Feier des Kolpinggedenktags im Gemeindetreff mit einem Impuls von Präses Diakon Elmar Schmeh. In seiner Ansprache zeigte er einige Lebenssituationen von Adolph Kolping auf und verdeutlichte die Situation der Jugend und jungen Handwerker in der damals beginnenden Industrialisierung. Auch erklärte er, dass viele Aussagen von Adolph Kolping in der damaligen Zeit auch heute nichts an ihrer Aktualität verloren haben.

Ein Höhepunkt des Kolpinggedenktags war die Aufnahme von vier neuen Mitgliedern. Sie wurden vom Präses und den Vorsitzenden Daniela Bucher, Hartmut Glosch und Martin Keller mit einem "Treu Kolping" aufgenommen, das die neuen Mitglieder mit "Kolping Treu" beantworteten. Anschließend wurde ihnen, als Zeichen der Mitgliedschaft, das Kolpingsabzeichen übergeben. Die neu aufgenommen sind Felix Haller, Felix Posselt sowie Bettina und Martin Zehnder.