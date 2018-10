Deißlingen Ausbluten des Ortskerns vermeiden

Treffpunkt für die Jugendlichen geplant

Dennoch habe man sich die Anregung zu Herzen genommen und plane nun einen überdachten Treffpunkt – wenn auch mit leichtem Widerstand angesichts der Erfahrung, die man mit dem Jugendclub in Deißlingen gemacht habe. "Trotzdem wollen wir den Jugendlichen eine Chance geben und einen gewissen Vertrauensvorschuss gewähren", meint Ulbrich. Der Treffpunkt werde in die Haushaltsplanung 2019 miteinbezogen.

Reichlich Kritik gehagelt hatte es auch für den Radweg zwischen Lauffen und Deißlingen. "Den werden wir uns noch einmal genau anschauen müssen", sagt der Bürgermeister. Mit dem Stundentakt beim Busverkehr sei man indes recht gut versorgt.

Ein Dauerthema und ein "alt gehegter Wunsch" ist hingegen der Ringzug. Auch wenn es nicht in naher Zukunft zu erwarten sei, so Ulbrich, wäre ein Halt in Lauffen nicht nur eine Attraktivierung des Nahverkehrs, sondern auch des Ortes und eine gute Ergänzung der Haltestellenstruktur.

Generell liege 2019 der Fokus auf der Weiterentwicklung von Lauffen. Die Nachfrage bei Bauplätzen sei in beiden Gemeindeteilen stark. Mit dem Betreuungsangebot an Grundschule und Kindergarten könne man zufrieden sein. Die kleine Lücke im Schulstundenplan, in dem zuletzt der Schwimmunterricht ausfallen musste, habe man mit der Wiederverpflichtung pensionierter Lehrer stopfen können. So könne der Pflichtunterricht nun wieder voll abgedeckt werden.

"Bei Dingen, auf die wir irgendwie Einfluss haben, machen wir unsere Hausaufgaben", sichert Ralf Ulbrich zu. Insgesamt