Deißlingen Auftragsflut überfordert Firmen

So schön sich die gute Konjunktur als Jungbrunnen für die Gemeindekassen zeigt, so mühsam geht es dann nicht selten voran, wenn die auch angesichts der gut gefüllten Schatullen gefassten Beschlüsse in die Tat umgesetzt werden sollen.

Recht geharnischt verwies SPD-Gemeinderat Gerhard Stern in der Sitzung des Deißlinger Gemeinderats am Dienstag auf die verschiedenen Ideen zur weiteren Ertüchtigung des Bärengartens in Deißlingen zu einem Festgelände, das auch etwas höheren Ansprüchen genügt. Die Realisierung – im Haushalt der Gemeinde kängst genehmigt – lasse auf sich warten. Das sei absolut unbefriedigend, ließ Stern die Verwaltung wissen.

Bürgermeister Ralf Ulbrich weiß nur allzu gut um die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit bei Bauvorhaben und nennt dafür verschiedene Gründe. Mit der guten Auftragslage in der Wirtschaft habe sich ein außergewöhnlicher Nachfragemarkt entwickelt, da kriege man auch als Gemeinde, zum Beispiel bei Bau- und Handwerkerleistungen, nur schwer den Fuß in die Tür. Der gemeindliche Bauzug indes arbeite von Haus aus am Limit. Unvorhergesehene Ereignisse wie ein wegen eines größeren Kanalproblems erforderlich gewordener Betriebshofeinsatz würden die Kräfte noch zusätzlich beanspruchen, wirbt Ulbrich um Verständnis dafür, dass so übers Jahr einiges auf der Strecke bleiben könne. Die Personalsituation im Betriebshofbereich wolle man aber wieder verbessern. Eine diesbezügliche Stellenausschreibung sei bereits auf den Weg gebracht.