Deißlingen B 27: Unfall auf nasser Fahrbahn

Gegen 17.45 Uhr war der Fahrer mit seinem Auto auf der B 27 in Fahrtrichtung Villingen-Schwenningen unterwegs. Auf Höhe der Autobahnauffahrt verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte in die Schutzplanke. Der Fahrer wurde beim Aufprall verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Im Einsatz war die Feuerwehr Deißlingen unter dem Kommando von Fabian Frank mit 21 Mann, der Rettungsdienst und die Polizei zur Absicherung der Unfallstelle.