Deißlingen Asterix in Mundart

Deißlingen. Deißlingen wird am Samstagabend zu einem kleinen, gallischen Dorf: Bei einer Lesung im "Bären" stehen am 17. November ab 20 Uhr nämlich Asterix und Obelix im Mittelpunkt. Und das auf Alemannisch. Johannes Kaiser hat eigentlich einen ganz seriösen Beruf: Er ist Gymnasiallehrer und leitet die St.-Ursula-Schulen in Villingen. Im "Bären" widmet sich gebürtige Lörracher allerdings seinem zweiten Faible – der Unterhaltung.