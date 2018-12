Deißlingen Am Anfang war die Wurzel

Die erste Krippe, die gleichzeitig auch seine liebste ist, misst beinahe zwei Meter und steht bei ihm zu Hause. "Die wäre wohl zu groß für eine Ausstellung", meint der gelernte Masseur, den es von Glatt nach Wuppertal, Bad Dürrheim und schließlich nach Deißlingen verschlagen hat. Aktuell sind seine Krippenkreationen im Oberndorfer Seniorenzentrum St. Raphael zu bewundern. Und die sind alles andere als gewöhnlich.

So sieht man etwa eine Krippe mit Griff, die man wie einen Koffer mit nach Mallorca nehmen kann, scherzt Walter Traub. Wenn er eine Wurzel findet, die ihm gefällt, muss er sie erst von Moos und Dreck befreien. Manchmal nimmt er auch andere Teile des Baumes, um ein neues Modell zu fertigen, etwa einen Stumpf, von dem er die Rinde teilweise abgeschält hat.

Für ein großes Modell brauche er schon mal ein bis zwei Wochen, wenn er nicht ununterbrochen in der Werkstatt daran arbeite. "Meist weiß ich anfangs gar nicht, was daraus wird. Ich stehe vor der Wurzel und breite die Hände aus, dann kommt die Inspiration irgendwann", meint der Schnitzer. Auch seine Frau Waltraud helfe ihm immer wieder mit ihren Ideen.

Zwischen 60 und 80 Krippen hat Walter Traub schon gefertigt. Unter den Modellen der Ausstellung findet man etwa eine Kirche mit bunt bemalten Fenstern, einen Unterstand aus Ästen und Wurzeln, den Teil eines alten Rebstocks oder eine klassische alpenländische Krippe. Auch die Figuren, die Traub teilweise selbst schnitzt, sind nicht die gleichen.

Beim Typ Arktis tummeln sich Eisbär und Pinguin um das Jesuskind, das dick eingemummelt im Iglu liegt. Eisbär und Pinguin? "Das war kein Versehen, sondern pure Absicht", sagt Walter Traub lachend. "Wenn sich jemand daran stößt und näher darüber nachdenkt, dann ist das gut", findet er. Sie ist nicht der einzige Farbtupfer in der Krippenausstellung.

Auffällig ist auch eine Afrika-Rundkrippe mit Strohdach. Doch es muss nicht immer ein hölzernes Haus sein. Walter Traub lässt die heilige Familie auch in einer Laterne Platz finden. "Die kann man im Frühjahr dann gegen Osterhasen tauschen – multifunktional", sagt der 79-Jährige lachend.

Viel Arbeit habe ihn das Modell mit peruanischen Figuren gekostet. Das Dach der Hütte besteht aus vielen kleinen Bambus-Stücken, die er mit einer Engelsgeduld aufkleben musste. Doch es hat sich ganz offensichtlich gelohnt: das Dschungel-Modell zieht den Blick wie magisch an.

Kreativität hat Traub auch mit seinem "Gabriel" bewiesen, einem Baumpilz, der wie ein Engel aussieht. Den hat er in Erinnerung an Künstler Egon Rieble mit seinem Werk "Guck au, dr Gabriel" so benannt.

Traubs ganzer Stolz und wohl die auffälligste aller Krippen ist ein mehrstöckiges Modell. "Das war auch so ein Geistesblitz", erinnert sich der Deißlinger. Auch hier habe er sich wieder der Wurzeln angepasst. "Längs konnte ich sie nicht nehmen, also ging es diesmal eben in die Höhe", meint er. Und weil Traub einer ist, der Humor hat, gibt es ein passendes Schild dazu: "Es ist nicht leicht, zum Erlöser zu kommen".

Mittlerweile ist Walter Traub nicht mehr ganz so gut zu Fuß. Die Spaziergänge mit seiner Frau durch den Wald fallen also aus. Mit dem Krippenbauen ist es aber noch lange nicht vorbei: "Ich habe ganz viele besondere Wurzeln bei mir zu Hause gehortet. Daraus wird noch einiges entstehen", verrät der kreative Schnitzer.