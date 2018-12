Deißlingen. Alpenländische Klänge sind am Heiligen Abend in der Kirche St. Laurentius in Deißlingen zu hören. Der katholische Kirchenchor gestaltet den Gottesdienst am 24. Dezember – Beginn 17 Uhr – mit einer Messe aus dem alpenländischen Raum mit. Es wird die "Deutsche Bauernmesse" von Annette Thoma aufgeführt. Annette Thoma nahm als Grundlage für ihre Messe alte Lieder und Weisen aus dem bayerisch-österreichischen Alpenland, unterlegte ihnen aber neue, selbstverfasste Texte. Klarinettenklänge und Orgelbegleitung unterstützen die eingehenden Weisen.