Deißlingen. Ein 34-jähriger Fahrer eines Abschleppwagens ist am heutigen Freitag, kurz vor 1 Uhr, am Kreisverkehr von der spiegelglatten Straße gerutscht. Der Fahrer war auf der Bundessstraße 523 in Richtung Deißlingen unterwegs und schlitterte am Kreisverkehr zur Bundesstraße 27 wuchtig gegen die Leitplanken. Der 34-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15 000 Euro geschätzt.