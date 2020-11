"Dein Weihnachtspaket" Das steckt hinter Aktion in Villingen-Schwenningen

Schurr und Killmann haben insgesamt 15 Helfer an der Hand, vom Foodsharing Kreis Villingen-Schwenningen, damit die Weihnachtsboxen pünktlich ankommen. Wer die Aktion unterstützen möchte, sollte seine Sachspenden nebst Gutschein bis spätestens am 21. Dezember auch abgegeben haben. "Notfalls holen wir auch ab", erläutert Schurr und hofft auf eine ähnlich hohe Zahl an Spendern wie vor einem Dreivierteljahr, "da waren es an die 80 Spender".

Wie könnte also ein solches Paket für das Weihnachtsfest aussehen? "Lebensmittel für eine gute Woche sollten drin sein", erläutert Nicolas Schurr, dazu Obst, Gemüse, Joghurt und ­ Käse. Natürlich packen die Ehrenamtlichen noch eine kleine Überraschung dazu.

Persönliche Kontakte

Wie kam Nicola Schurr an die Adressen jener Bürger, die nicht viel haben und die hauptsächlich auf Tafel-Produkte angewiesen sind? "Wir sind im Austausch mit vielen Menschen", erklärt er. Einige Familien oder auch Alleinstehende kennt der SPD-Chef bereits von der ersten Aktion vor den Ostertagen. Manche persönlichen Kontakte seien dadurch entstanden.

Es sind die persönlichen ­Begegnungen, die Schurr und sein Team besonders ­berühren. "Ich hätte nie ­gedacht, dass es so vielen ­Menschen hier in der Stadt ­ finanziell nicht gut geht."

Begegnungen berühren

Doch er hat auch anderes gelernt bei den Gesprächen an der Haustüre. In Erinnerung bleibt ihm eine ältere Frau, die mit ihrem schwer behinderten Sohn ein bescheidenes Leben in der Doppelstadt führt. Süße Stückchen gehören zu dem, was der junge Mann am liebsten isst. "Also habe ich ihm das immer wieder geholt", erzählte Schurr und mit den kleinen Leckereien für große Freude gesorgt. "Wenn man nur jedem Menschen mit so wenig eine solch große Freude machen könnte", sinniert er.

Wer Interesse hat oder Näheres erfahren möchte, schreibt einfach eine E-Mail unter "deine-einkaufstuete@web.de" oder eine Nachricht an die Telefonnummer 0174/6 22 34 54.