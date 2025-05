In einem teuflisch guten Fahrwasser befindet sich die Deifelzunft Niedereschach (DZN). Dies zeigte sich bei der gut besuchten Hauptversammlung im Radlerheim des RV Viktoria 1910 in eindrucksvoller Weise.

Entwicklung Die Zunft befindet sich weiter auf Wachstumskurs, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Der Zahl der Hästräger steige unaufhörlich, und im Bereich der Jugendgruppe sei der Zulauf geradezu „sensationell“, was auf eine aussichtsreiche Zukunft schließen lasse, wie Zunftmeister Kai Burger erfreut betonte. Hinzu komme, dass sich die neuen Mitglieder toll integriert hätten und der Verein in absehbarer Zeit bei der Kulturfabrik auf einen neue, größere Zunftstube hoffen könne.

Appell an Zunftmeister Emotional wurde es mit Blick auf den schon vor einem Jahr für 2026 angekündigten Rückzug von Burger vom Amt des Zunftmeisters. So appellierte der Ehrenzunftmeister Karlheinz Wimmer an Burger, diese Entscheidung „noch einmal zu überdenken“ und wenigstens die zehn Jahre als Zunftmeister voll zu machen. „Der Aufschwung bei der Deifelzunft ist mit Kai Burger verbunden“, machte Wimmer klar und wurde unterstützt von der Zunftmeisterin der Narrenzunft Niedereschach, Tanja Bayer. Sie bat Burger ebenfalls darum, noch einmal um zwei Jahre zu verlängern, damit „wir beide“ dann gemeinsam in Rente gehen können. „Das ist kein Wunsch, das ist ein Antrag“, sagte sie lachend und hofft wie Wimmer und die Mitglieder, dass der sichtlich bewegte Burger erneut kandidieren wird.

Sportliche und närrische Aktivitäten

Berichte In den Berichten von Burger und Zunftschreiberin Selina Trompler wurden die vielen kameradschaftlichen, sportlichen und närrischen Aktivitäten mit dem Deifelobed im Katharinensaal als Höhepunkt noch einmal eindrucksvoll in Erinnerung gerufen. Dass die Zunft auch finanziell auf einem grundsoliden Fundament steht, zeigte sich im Bericht von Kassenchef Sascha Seckinger, dem die Prüferinnen Nadine Reich und Simone Burger eine tadellose Kassenführung bescheinigten. Nur Positives konnten auch die Jugendleiterinnen Nicole Lenz und Patrizia Schlicht vermelden.

Wahlen So dankte Gemeinderat Nelson Ragg dem Vorstandsteam für den Einsatz und leitete die Wahlen. Die zweite Zunftmeisterin Jasmin Schulz, die für ihr Engagement bei der Koordinierung der Termine und Einsätze rund um die für die DZN finanziell so wichtigen Betreuung des Grillplatzes in Schabenhausen hochgelobt wurde, wurde ebenso wiedergewählt wie Kassierer Sascha Seckinger, die Jugendvertreterin Patrizia Schlicht und die Prüferinnen Nadine Reich und Simone Burger.

Dschungel als Motto für die nächste Fasnet

Ausblick Abgestimmt wurde zudem über das Thema für die Fastnacht 2026. Die Deifel entschieden sich für das Motto „Dschungel“. Gefreut hat man sich über die Grüße der Präsidentin der Schwarzwälder Narrenvereinigung, Anne-Rosel Schwarz, und den Besuch einer Abordnung der Narrenzunft Dauchingen mit dem zweiten Zunftmeister Tobias Hauser an der Spitze. Mit einem Ausblick auf die Termine für die kommenden Monate endete die harmonische Versammlung.