Dehoga schlägt Alarm Gastronome haben noch keine Novemberhilfen bekommen

71,5 Prozent der Betriebsinhaber sehen ihr Unternehmen existenzgefährdet

In einer Umfrage, an der sich Anfang November laut Verband über 2700 Dehoga--Mitglieder aus Baden-Württemberg beteiligt haben, erklärten 71,5 Prozent der Betriebsinhaber, dass sie ihr Unternehmen durch die Corona-Krise existenzgefährdet sehen, heißt es in der Pressemitteilung. "Tausende Betriebe und zehntausende Arbeitsplätze in Baden-Württemberg sind durch den Lockdown akut bedroht", betont Fritz Engelhardt. "Wir haben daher keinerlei Verständnis dafür, dass die Hilfen immer noch nicht fließen."

Keinerlei Verständnis habe man auch für die Ausführungen des Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, Staatssekretär Thomas Bareiss (CDU). Er hatte in einem Zeitungsinterview die Fortsetzung der Hilfen im Fall einer länger währenden Schließung in Frage gestellt und dies damit begründet, dass die umsatzbasierte Unterstützung für November länger als einen Monat ausreiche. "Herr Bareiss hat offensichtlich nicht verstanden, wie es um die mittelständischen Familienbetriebe des Gastgewerbes und der Tourismuswirtschaft insgesamt bestellt ist", erklärt Fritz Engelhardt, der auch stellvertretender Vorsitzender des Dehoga-Bundesverbandes ist. Dehoga fordere für den Fall, dass der Lockdown über den November hinaus fortgesetzt wird, eine Fortsetzung der Hilfen. "Wenn unsere Betriebe im Dezember geschlossen bleiben müssen, muss aus der Novemberhilfe eine Winterhilfe werden - und zwar ohne Abstriche am angekündigten Umfang", sagt Engelhardt.

Das Gastgewerbe gehöre mit mehr als 30.000 Betrieben und über 250.000 Erwerbstätigen (Stand vor der Corona-Krise) zu den großen mittelständischen Branchen im Land. Gastronomie und Hotellerie seien Hauptleistungsträger der Tourismuswirtschaft, die in Baden-Württemberg rund 390.000 Arbeitsplätze sichere.