Dehoga-Motel in Calw eingeweiht: „Genau so wollen wir arbeiten. Schnell, effizient, unbürokratisch“

Rund 90 Betten mehr stehen jetzt auf dem Dehoga-Campus in Calw zur Verfügung. Bei der Feier zur Einweihung würdigten Redner das Projekt – und beklagten „ungeheuerliche Bürokratie“.

Seit 2022 reisen Auszubildende nach Calw, um hier in den Landesberufsschulen Johann-Georg-Doertenbach-Schule (Hotel- und Gastgewerbe) sowie Hermann-Gundert-Schule (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste) im Rahmen des Blockunterrichts zu lernen sowie im benachbarten Dehoga-Campus zu wohnen.

Statt wie bisher 307 finden nun 396 Schüler in Calw ihre temporäre Heimat. Dies wurde möglich, weil die 2015 gebaute Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete zu einem Motel umgebaut wurde. Das Besondere: Alles geschah im Rekordtempo.

„Es geht auch anders“

Deshalb enthielten die Ansprachen zur Einweihung der Unterkunft vor Vertretern aus Politik, Kreistag, Mitarbeitern und Gesellschaft eine an die Politik gerichtete Botschaft: „Es geht auch anders.“

Hans-Ulrich Kauderer, erster Vorsitzender des baden-württembergischen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga freute sich, dass die Umsetzung dieses Projektes problemlos verlief. „Diese Erweiterung ist ein wunderbarer Beleg, dass es auch anders geht.“

Zuwachs von 30 Prozent an Ausbildungszahlen

Kauderer sprach die „ungeheuerliche Bürokratie“ an, „die an vielen Stellen lähmt“. Die ganze Wirtschaft werde „durch bürokratische Hürden behindert. Die Politik lässt sich immer wieder neue Vorschriften einfallen“.

Bedingt durch den Zuwachs von 30 Prozent an Ausbildungszahlen im Hotel- und Gaststättengewerbe erkannte man, dass in Calw mehr Betten vonnöten waren. Es war die Idee des Landkreises, aus der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete, die „schon wie ein Motel anmutet, in eine Unterkunft mit Motelcharakter zu wandeln“.

Gesamtinvestition von vier Millionen Euro

Der Kreistag stimmte im März 25 dem Verkauf zu. Im Mai begannen die Arbeiten. Die Gesamtinvestition von vier Millionen Euro (inklusive Grundstücks- und Gebäude- sowie Umbaukosten) trägt der Verband ausschließlich und ohne Zuschüsse. Angst um einen Leerstand muss man nicht haben.

„Würden die Ausbildungszahlen zurückgehen, würde man an Fachkräfte aus den Betrieben der Region vermieten, denn Wohnen ist knapp und oft sind schnelle und unkomplizierte Lösungen notwendig“, so Kauderers Botschaft.

Baden-Württembergs Dehoga-Vorsitzender Hans-Ulrich Kauderer bei seiner Rede Foto: Roland Stöß

An den Landkreis-Chef Rieger gewandt, dankte Kauderer: „Was hier im Landkreis geschaffen wurde, ist sensationell.“ Ohne den Landkreis und die Dehoga Calw wäre die Schulsituation am Standort Calw nicht gesichert, eine Blockbeschulung wäre nicht möglich.“ Dieses Projekt soll ein gutes Vorbild sein. „Ein Signal, dass Verwaltung, Politik und Wirtschaft an einem Strang ziehen.“

Landrat Helmut Riegger nahm den Ball des Vorredners auf. „Genau so wollen wir arbeiten. Schnell, effizient, unbürokratisch. Die Zeiten müssen endlich vorbei sein, wo wir uns gegenseitig auf den Füßen stehen. Wir sind stolz auf unsere Tourismus-Region und möchten es auch so leben.“ Dazu brauche man gute Fachkräfte.

„Diese Investitionen in dieser Branche wandern nicht nach Ungarn oder China oder sonst irgendwohin.“ Rieger zeigte sich stolz, dass in „Calw in einer von vier spezialisierten Landesberufsschulen" ausgebildet wird.

„Wir stehen 100 Prozent zum Campus“

Zur Liaison Dehoga und Kreistag schuf Rieger das Motto „Die Erfolgsgeschichte geht weiter!“ Damit meinte er neben der unbürokratischen Zusammenarbeit die steigenden Zahlen der Mitarbeiter in der Branche. Wenn die jungen Leute einmal hier seien und sich wohlfühlten, blieben sie auch. „Doch wir haben die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie auch bleiben.“ Der Kreischef fasste im Beisein einiger Kreisräte zusammen: „Wir stehen 100 Prozent zum Campus.“

Carl Christian Hirsch, Mitglied des Landtags Baden-Württemberg (CDU), sieht in der Schaffung und Erweiterung des Campus ein Bekenntnis zum Standort und ein Signal zur Stärkung der beruflichen Bildung.

„More than a Motel“

Hirsch bekundete seinen Willen, „stärker in die Berufsorientierung, konkret die duale Ausbildung, zu gehen; idealerweise einen schnelleren und direkteren Übergang in konkrete Berufsbilder herbeizuführen“. Hirsch ist sich bewusst, dass die Wertschöpfung im Tourismus-Landkreis Calw durch den Campus gehoben wird.

Gemeinsam gaben Kauderer, Rieger und Hirsch den Gästen den Weg zur Besichtigung frei, indem sie auf dem roten Teppich das symbolträchtige Band zerschnitten. Ricarda Becker, Leiterin des Campus, führte den Pulk der interessierten Gäste durch Wohn-, Gemeinschafts- und Aufenthaltsräume.

Man sah: Das Motto auf dem Gastgeschenk der beteiligten Firma Fritz Schlecht SHT traf den Punkt, was aus der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete geworden ist: „More than a Motel.“