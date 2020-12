Dehoga Kreis Freudenstadt Tourismus-Branche geht mit Sorgen ins neue Jahr

Frau Gaiser, das Land kündigt viel Geld für eine Kampagne zum Neustart des Fremdenverkehrs nach Corona an. Eine gute Nachricht für Sie?

Das ist prinzipiell zu begrüßen, wie alles, was unserer Branche derzeit hilft. Die für uns vor allem zuständigen Minister Nicole Hoffmeister-Kraut und Guido Wolf machen in der Krise einen guten Job. Die Neustart-Kampagne ist toll, und wir sind dankbar dafür. Andererseits muss man auch klar sagen, dass das nur recht und billig ist. Wir wurden ja zwangsgeschlossen, obwohl wir die Pandemie weder verursacht haben noch nachweislich schuld an der Verbreitung von Corona waren. Wir sind da unverschuldet hineingeraten. Allerdings ist das noch eine Ankündigung für eine Kampagne, die erst im Frühjahr 2021 starten soll. Das bringt uns im Moment noch gar nichts, und wir haben auch den Kopf derzeit gar nicht dafür. Viele von uns sind damit beschäftigt, zu klären, wie sie die nächsten Wochen über die Runden kommen. So sind wir hin- und hergerissen, auch was Unterstützung von Bund und Land angeht.