Kreis Freudenstadt - "Kürzlich sagte ein Kollege verzweifelt zu mir ›wenn jetzt noch eine Person fehlt, kann ich zu machen‹", erzählte Beate Gaiser, Vorsitzende der Dehoga Kreisstelle Freudenstadt auf der Jahreshauptversammlung. Vor welchen Herausforderungen der Hotel- und Gaststättenverband steht und welche Entwicklungen sich in der Branche ergeben, waren Themen bei der Veranstaltung.

"Wenn man gefragt wird, wie die Geschäfte laufen, sagt man meistens, sie laufen gut", sagte Gaiser. Sie würden ja auch "richtig gut laufen", allerdings sei die Branche noch weit unter dem Vorkrisenniveau, wenn man die landesweiten Umsätze betrachtet. Bei Übernachtungen entspricht das fünf Prozent weniger als vor der Pandemie, in der Gastronomie liegen die Umsätze sogar zehn Prozent unter dem Niveau im Vergleich zum Jahr 2019. "Aber die öffentliche Wahrnehmung ist eine andere", ergänzte Nicolai Danne, Geschäftsführer der Dehoga.

Zwei Drittel sieht sich in der Existenz bedroht

Gaiser denkt, dass die Deutschen gerne Reisen und den Schwarzwald als Ziel wieder neu entdecken wollen. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass die Menschen genügend Budget für ihre Freizeit zur Verfügung haben. Deshalb sollte die Politik Maßnahmen zur Stimulierung finden.

Die gestiegenen Preise und der Personal- sowie Fachkräftemangel sind so akut wie nie, betont die Vorsitzende. Zwei Drittel aller Betriebe in der Gastronomie- und Tourismusbranche sehen sich als existenziell bedroht. Die Forderungen der Dehoga sind daher unter anderem, die Arbeitskräfteeinwanderung zu vereinfachen und zu fördern.

Viele Gastronomen mussten Kredite aufnehmen

"Wenn man bedenkt, was wir durch Corona alles verloren haben, was wir uns gefallen lassen mussten – obwohl wir nicht die Treiber waren – wünschen wir uns mehr Weitsicht", so Gaiser. Viele Gastronomen mussten beispielsweise während der Corona-Zeit zusätzliche Kredite aufnehmen.

Auch der psychologische Aspekt der Betroffenen würde oft nicht erwähnt werden. Erst musste die Gastronomie- und Tourismusbranche mit den Maßnahmen der Corona-Pandemie leben und nun mit der aktuellen Situation: der Inflation sowie den hohen Energie- und Gaspreisen. "Gastronomen halten viel aus, aber auch wir sind nur Menschen", sagte Gaiser.

Energiekosten größte Herausforderung

Danne fand in seinem Bericht zu der aktuellen Situation in der Branche wenig positive Worte. Der Anstieg der Gaskosten um 235 Prozent sei für sie "fatal". Für 94,8 Prozent der Unternehmen seien laut einer Umfrage die steigenden Energiekosten die größte Herausforderung im Betrieb und 58 Prozent besitzen eine Gasheizung. Danne forderte, dass die Betriebe durch eine Deckelung der Energiekosten entlastet werden. Dabei wolle die Dehoga eine klare Aussage.

Neues Infektionsschutzgesetz noch kein Thema

Und was beschäftigt die Gastronomie- und Tourismusbranche zurzeit noch? Das neue Infektionsschutzgesetz sei noch kein Thema, so Danne. Allerdings müssen die Unternehmen eine Gefährdungsbeurteilung erstellen, in der sie zum Beispiel angeben müssen, ob der Mindestabstand bei der Arbeit eingehalten werden kann – oft sei dies in der Gastronomiebranche nicht möglich. Welche technischen Maßnahmen die Betriebe dann ergreifen müssen, stehe noch nicht fest.

Dehoga plant keinen Boykott

Ein weiteres Event, das im November losgeht: die Fußballweltmeisterschaft in Katar und somit das Public-Viewing in den Betrieben. Oft werde Danne gefragt, ob die Dehoga aufgrund der Menschenrechtsverletzungen einen Boykott starten möchte. Seine Antwort: "So lange der Deutsche Fußball-Bund mitspielt, machen wir keinen Boykott."

Ein weiteres Thema, das die Dehoga in Zukunft beschäftigen wird, ist die Mehrwegverpackungspflicht ab dem 1. Januar 2023. Grundsätzlich müssen Gastronomen dann immer Mehrwegverpackungen als Alternative anbieten.

Speisekarte muss angepasst werden

Darüber hinaus muss in Zukunft auf der Speisekarte ersichtlich sein, aus welcher Tierhaltung das verarbeitete Fleisch stammt. Zudem müssen Unternehmen die Corona-Soforthilfe wieder zurückzahlen. "Wir haben es leider nicht geschafft, das wegzubekommen", so Danne. Auch die Abschaffung der Kreditkarte und damit die Umstellung der Bezahlsysteme würde im Jahr 2023 noch ein Thema werden.

Ehrungen standen an

Anschließend standen Ehrungen an. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Uwe Schittenhelm, Oliver Widmann, Jörg Sackmann und Fiete Dorsch und für fünfzig Jahre Martin Zepf geehrt.

Ganz neu hat die Dehoga im Kreis Freudenstadt eine eigene Homepage gestartet. Dort können die Unternehmen ihre Stellenanzeigen platzieren, um jüngere Menschen als Personal zu gewinnen. Langfristig wolle die Dehoga auch auf Social Media aktiv werden.