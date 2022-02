1 Kaffee im Café auf dem Freudenstädter Marktplatz. Vor allem die "getränkeorientierte" Gastronomie litt. Foto: Rath

Lockerungspläne der Landesregierung für die Gastronomie, die eine Rückkehr zum 3G-Modell vorsehen, lösen beim Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) im Kreis Freudenstadt Erleichterung aus.















Kreis Freudenstadt - Die geplanten Öffnungsschritte der neuen Corona-Verordnung sollen am Mittwoch oder Donnerstag dieser Woche in Kraft treten. "Gastronomen und Gäste freuen sich über jede Erleichterung", sagt Beate Gaiser, Dehoga-Kreisvorsitzende und Mitbetreiberin des Hotels Adler in Freudenstadt. Schon der Entfall der Registrierungspflicht am 9. Februar habe die Arbeit in den Gaststätten erheblich vereinfacht: "Bei der ständigen Kontaktdatenerfassung wusste man irgendwann nicht mehr, wo einem der Kopf steht", so Gaiser. Die Rückkehr zu 3G – geimpft, genesen oder getestet – komme allerdings etwas spät: "Wenn man den Vergleich zum benachbarten Ausland zieht, dann ist es schon etwas ernüchternd, dass die Änderungen hier erst jetzt kommen."

Unterschiedliche Probleme

Gaiser betont, dass der Dehoga-Bundesverband jede Regel mitgetragen und die Gesundheit immer an erster Stelle gestanden habe. Da die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems jedoch schon seit längerem nicht mehr akut sei, hätte der Verband einen früheren Umstieg auf 3G in der Gastronomie als sinnvoll erachtet. Da im Verband viele Betriebe vertreten sind, habe es im Laufe der Pandemie unterschiedliche Probleme in den jeweiligen Gaststätten gegeben. Gerade Tagungshotels und die getränkeorientierte Gastronomie hätten bisher besonders gelitten, sagt Gaiser.