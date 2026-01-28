Dehoga-Diskussion in Alpirsbach: Landtagskandidaten wollen Region noch besser vermarkten

Über die Herausforderungen und Zukunftsperspektiven der Hotellerie und Gastronomie diskutierten Landtagskandidaten auf Einladung des Dehoga im Braukeller in Alpirsbach.
Krankheits- und urlaubsbedingt hatten sich einige interessierte Vertreter der Branche kurzfristig entschuldigt, mehr als 30 Besucher waren aber dennoch gekommen, um sich die Positionen von Katrin Schindele (CDU), Bettina Ahrens-Diez (SPD), Daniel Belling (Grüne) und Veit Grünberg (FDP) zu den Themen anzuhören, die der Branche aktuell auf den Nägeln brennen. Nicht gekommen trotz Einladung war der Kandidat der AfD.