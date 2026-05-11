Defizite und mangelnde Transparenz: Fehlende Führungsstärke bei Schrambergs Verwaltungsspitze

Mal entzündet sich Streit am Stadtfest, mal am eigenen Kfz-Kennzeichen. Doch hinter den politischen Debatten in Schramberg steckt ein tieferliegendes Problem, beleuchtet unsere Autorin.
Die Symptome sind seit Monaten bekannt. Erhöhte Reizbarkeit in Gemeinderatssitzungen, hitzig-genervte Debatten, stockende Bewegungsabläufe bei zentralen Projekten. Mal entzündet sich der Blutdruck am Stadtfest, mal am möglichen Kfz-Kennzeichen, mal am Innovationspark Schwarzwald in Sulgen. Zur eigentlichen Diagnose führte ausgerechnet eine kurze Frage am Ende der Sitzung.