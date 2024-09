Hört das Herz plötzlich auf zu schlagen, zählt jede Minute. In diesem Fall müssen Laien vor Ort sofort mit einer Herzdruckmassage beginnen und einen Laien-Defibrillator, ein so genanntes AED-Gerät – die Abkürzung steht für „Automatisierter Externer Defibrillator“ –, verwenden. Die eingebaute Bedienerführung erleichtert die Anwendung des AED.

Bekanntes Gerät ist jetzt für mehr Menschen zugänglich

Schon bisher verfügte das Freibad Oberndorf über einen AED-Defibrillator im Innenbereich, der während der Badesaison zu den Öffnungszeiten des Freibads zur Verfügung stand. Als das Gerät jüngst erneuert werden musste, entschloss sich das Ordnungsamt in Abstimmung mit der Freibad-Leitung dazu, die Verfügbarkeit zu verbessern und die Ersatzbeschaffung im Außenbereich in einem temperierten Kasten links vom Eingang anzubringen.

Dadurch steht das lebensrettende Gerät nun neben allen Freibadgästen und Angestellten auch allen Passanten und der gesamten Nachbarschaft ganzjährig zur Verfügung.

Acht städtische Geräte und acht Geräte der Björn-Steiger-Stiftung, teils mit Unterstützung von Sponsoren, sind an verschiedenen Standorten in Oberndorf und in den Stadtteilen angebracht.

Standorte im Stadtgebiet sind unter anderem auf dem Obertorplatz am Implaneum, am REWE-Markt in der Neckarstraße, auf dem Lindenhof am evangelischen Kinderhaus „Regenbogen“ in der Pfäfflinstraße. In den Teilorten sind in Beffendorf am Feuerwehrhaus (ehemaliger Farrenstall), an der Flößerhalle Altoberndorf, an der Turnhalle Hochmössingen, in der Turnhalle Aistaig und in der Mehrzweckhalle Boll, im Industriegebiet Boll bei Mauth Werkzeug-Schleiftechnik, im Industriegebiet Bochingen Am Römerhof bei der Firma ZPO sowie am Norma-Markt Bochingen im Notfall verfügbar. Hinzurechnen kann man zudem weitere Geräte von Firmen und Vereinen.