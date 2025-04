Defibrillator in Dauchingen: Neuer Lebensretter für den Notfall

Dank der Narrenzunft und des CDU-Ortsverbands konnte die Gemeinde einen weiteren Defibrillator in Dauchingen installieren. Als Standort des Geräts, mit dem jeder Bürger Hilfe leisten kann, dient die Trafostation in der Schwarzwaldstraße.

Beim Jubiläum der Narrenzunft Dauchingen im Jahr 2023 hatte der Verein zusammen mit dem CDU-Ortsverband durch einen Stand beim Umzug einen Betrag von 1500 Euro erwirtschaftet, den sie der Gemeinde als Spende zur Anschaffung eines Defibrillators zur Verfügung stellten, teilt das Bürgermeisteramt mit.

Da das nordwestliche Gemeindegebiet noch über keinen Defibrillatoren-Standort verfügte, wurde vorgeschlagen, diesen in der Schwarzwaldstraße einzurichten. Durch Unterstützung der Björn-Steiger-Stiftung und des Energiediensts habe der Bauhof den Defibrillator in einem speziell für den Außenbereich geeigneten grauen Kasten an der südlichen Seite der Trafostation des Energiediensts angebracht.

Defibrillator ist jederzeit erreichbar

Er befindet sich östlich der Hausnummer Schwarzwaldstraße 2/7 sowie gegenüber der Einmündung Feldbergstraße. Der Defibrillator ist jederzeit erreichbar und wird in dem Wandkasten bei bestimmten Extremtemperaturen beheizt oder belüftet.

Zudem war es ebenfalls durch Spenden möglich, für den Defibrillator am Bürgerzentrum Farrenstall einen neuen, für den Außenbereich geeigneten Kasten anzuschaffen, den der Bauhof montierte.

Offizielle Übergabe

Am Standort in der Schwarzwaldstraße übergaben Mathias Schleicher, Nicole Schill, Margrita Bahn und Franz Schleicher vom CDU-Ortsverband sowie Philipp Förg und Andreas Schlenker von der Narrenzunft den Defibrillator an Bürgermeister Torben Dorn. Dorn dankte der Narrenzunft und dem CDU-Ortsverband für die Spende und den guten Verwendungsvorschlag sowie der Björn-Steiger-Stiftung und dem Energiedienst für die Unterstützung.

Das Gerät kann bei Herzstillstand und Herzkammerflimmern angewendet werden und zur Lebensrettung beitragen. Die Anleitung erfolgt über eine Sprachsteuerung, die Handhabung ist nach Angaben der Björn-Steiger-Stiftung auch für Laien ohne Einweisung möglich. Die Abgabe eines Elektroschocks bei vorhandenem Herzschlag lässt das Gerät nicht zu, sodass keine Fehlanwendung zu befürchten ist. Der Kasten ist versiegelt und darf nur im Notfall geöffnet werden.

Diebstahl ist zwecklos

„Da ein Defibrillator einen wichtigen Faktor für das Leben gegen den Tod darstellt, sollte es selbstverständlich sein, dass keine missbräuchliche Verwendung oder Beschädigung erfolgt“, heißt es in der Mitteilung. Bei mutwilligem Missbrauch oder Beschädigung des Geräts würden dem Verursacher die Kosten zur Wiederherstellung in Rechnung gestellt. Ein Diebstahl des Defibrillators sei zwecklos, da die Seriennummer registriert ist.

Nutzung der Geräte

Regeln

Wer einen Defibrillator benutzt hat, sollte die Gemeindeverwaltung unter Telefon 07720/9 77 70 oder E-Mail gemeinde@dauchingen.de informieren, damit eine Funktionsüberprüfung möglich ist, ebenso, wenn einem Unstimmigkeiten auffallen wie eine rot blinkende Lampe.

Standorte

Die Gemeinde und verschiedene Firmen halten weitere Defibrillatoren in Dauchingen vor. Zugänglich sind die Geräte in der Sporthalle im Lärchenweg 3 im Foyer in einem weißen Wandkasten während des Sporthallenbetriebs, jederzeit beim Bürgerzentrum Farrenstall in der Vorderen Straße 12 an der westlichen Außenwand in einem grauen Wandkasten, bei der R. Mannhardt GmbH in der Benzstraße 4 montags bis donnerstags von 7 bis 16 Uhr und freitags von 7 bis 12 Uhr im Sanitätsraum in einer Wandhalterung, erreichbar über den Haupteingang, und jederzeit bei der Montratec GmbH in der Zeissstraße 1 an der südlichen Außenwand in einem grünen Wandkasten. Weiterer Defibrillatoren-Standorte nimmt die Verwaltung nach einer Meldung im Rathaus in das Verzeichnis auf.