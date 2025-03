Eine umfangreiche Tagesordnung hatte der Obereschacher Ortschaftsrat in einer gut besuchten Sitzung abzuarbeiten.

Zuvor stand jedoch eine Begehung auf dem Programm. Für die Installierung eines Defibrillators musste ein Standort gefunden werden. Hierfür bietet sich der Seiteneingang zum Vereinshaus Alte Schule an, da dieser überdacht und vor großer Sonneneinstrahlung geschützt ist. Dem stimmte das Gremium einstimmig zu, da dies auch der Architekt Otmar Fehrenbacher vorschlug.

Sitzbank beim öffentlichen Bücherregal

Auch musste ein Standort für eine Sitzbank beim öffentlichen Bücherregal gefunden werden, da die Pfarrgemeinde auf Leihbasis eine Bank zur Verfügung stellen würde. Auch da wurde der Ortschaftsrat fündig, sodass die Bank aufgestellt werden kann.

Bei der anschließenden Sitzung im Bürgersaal konnte dann Ortsvorsteher Jürgen Goltz dem Gremium und den Besuchern mitteilen, dass sowohl das Baurechtsamt als auch die Denkmalbehörde für die Errichtung des geplanten Außenlifts am Vereinshaus Alte Schule grünes Licht gegeben haben, sodass dieser zum Preis von rund 62 000 Euro bestellt werden kann. Dazu werden aber noch Nebenausgaben kommen. Auch dem stimmte das Gremium einstimmig zu.

Behinderungen für Kinder

Einmal mehr befasste sich der Rat auch mit der Parksituation in der Alten Neuhauser Straße und neben dem Zebrastreifen in der Neuhauser Straße, bei dem es immer wieder zu Behinderungen insbesondere für Kinder auf dem Weg zu Schule oder zur Kindertagesstätte kommt. Deshalb hat Ortsvorsteher Goltz die betreffenden Hausbewohner angeschrieben und auf das Parkverbot auf Gehwegen hingewiesen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen. So soll die Situation bis zur nächsten Sitzung am 28. April weiter beobachtet und dann entschieden werden, ob weitere Schritte nötig sind.

Das Gremium entschied sich auch für eine Beschaffung einer weiteren Hundetoilette zum Preis von rund 660 Euro, die im Neubaugebiet Ob den Gärten aufgestellt werden soll. Der Ortsvorsteher berichtete auch über eine Begehung mit den Vereinsvertretern am ehemaligen Farrenstall und zusammen mit dem Gemeindearbeiter am Bauhof und an der Aussegnungshalle, da teils gravierende bauliche Mängel festgestellt wurden, die in nächster Zeit beseitigt werden müssen.

Zwölf engagierte Helferinnen und Helfer ausgebildet

Auch gab er bekannt, dass mit der Installierung der Fußgängerampel in der Neuhauser Straße im Juni begonnen werden könnte. Simone Winterhalder berichtete über den Start der Nachbarschaftshilfe, nachdem das Vorstandsteam und die Einsatzleitung komplett und zwölf engagierte Helferinnen und Helfer in einem Kurs für die Begleitung im Alltag ausgebildet wurden.

Abzuarbeiten hatte das Gremium auch einen Fragenkatalog mit sechs verschiedenen Punkten von der Sanierung von Feldwegen bis hin zu Geschwindigkeitsmessungen im Ort des ehemaligen Ortschaftsrates Alfred Grieshaber.