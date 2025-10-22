Defensivwaffen aus Ditzingen: Trumpf bricht mit Tabu und steigt in die Drohnenabwehr ein

Das schwäbische Familienunternehmen Trumpf steigt in die Drohnenabwehr ein – trotz alter Prinzipien. Die Laserwaffe soll Drohnen erkennen, verfolgen und neutralisieren.
Das schwäbische Familienunternehmen Trumpf wagt einen Schritt in ein neues Geschäftsfeld: Gemeinsam mit dem Münchner Unternehmen Rohde & Schwarz will der Laserspezialist in den kommenden drei Jahren ein einsatzfähiges System zur Abwehr von Drohnenschwärmen entwickeln. Die Unternehmen reagieren damit auf eine Bedrohung, die sich unter anderem im Ukraine-Krieg als hochgefährlich erwiesen hat: koordinierte Angriffe mit Hunderten von Drohnen.