Defensivmann schwärmt vom FCH: Julio Leitao Gourgel – so tickt Holzhausens neuer Abwehrboss

Julio Leitao Gourgel spielt seit Sommer für den FCH und hat sich auf und neben dem Platz bestens eingelebt. Daniel Seemann schwärmt vom Defensivspieler, mit dem wir gesprochen haben.

Es war der 22. Juni 2025, als der FC Holzhausen in Singen den Aufstieg in die Oberliga verspielte. Julio Leitao Gourgel spielte da noch nicht für den FCH, kann sich aber noch genau an diesen Tag erinnern. Mit seinem damaligen Verein – der TSG Tübingen – sicherte er durch ein 1:0 gegen den SV Waldhausen den Verbleib in der Verbandsliga.

Nach Abpfiff ging der Blick in den Liveticker: „Zusammen mit Tim Steinhilber habe ich das ab der 60. Minute verfolgt. Natürlich war nach dem Abpfiff auch etwas Enttäuschung da, aber wir haben das auch als Challenge gesehen. Der Aufstieg ist ein großes Ziel von mir.“

Zufrieden mit der Entscheidung

Klare Worte vom 25-Jährigen, der sich in Holzhausen super eingelebt hat und zu seinem Wechsel sagt: „Ich habe es keine Sekunde bereut. Fußballerisch war das die beste Entscheidung meiner bisherigen Karriere.“ Diese, das gibt der Linksfuß im Gespräch offen zu, verlief nicht ohne Hindernisse.

Zum Ende seiner Jugendzeit spielte er für den SSV Reutlingen, verletzte sich dann aber schwerer. „Der Wunsch dort 1. Mannschaft zu spielen, war dann dahin“, so Leitao Gourgel. Und weiter: „Es war dann schon auch die Frage, wie sehr ich das überhaupt will. Während den ersten beiden Aktivenjahren war gar nicht klar, wie lange ich überhaupt noch spiele. Ich war dann irgendwann in der Landesliga und dachte mir, das ist schon in Ordnung.“ Jürgen Mössmer, sein Coach beim SV 03 Tübingen, „weckte dann aber etwas in mir“. Die Eigenmotivation wurde immer größer und Leitao Gourgel auf dem Feld selbstbewusster. Sieht man ihn heute spielen, könnte man nicht meinen, dass er erst knapp über 30 Verbandsligaspiele gemacht hat. Beim FCH ist er absoluter Stamm- und auch Führungsspieler. Hatte Leitao Gourgel diese Entwicklung kommen sehen?

Große gegenseitige Wertschätzung

„Nein, ich musste mich in der Vorbereitung erstmal hinten anstellen und war mir meiner Rolle auch bewusst. Ich bin positiv überrascht. Da bin ich Daniel Seemann auch sehr dankbar. Er ist ein sehr objektiver Trainer, der immer nach Leistung und nicht nach Standing aufstellt.“

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Mehrmals betont er das gute Verhältnis zum Cheftrainer, der ebenfalls im Sommer zum FCH gestoßen ist. Und Leitao Gourgel weiß, dass dies nicht selbstverständlich ist. Schmunzelnd erwähnt er: „Ich bin kein einfacher Charakter, war früher eher ein Quatschkopf. Dani versteht mich und ich fühle mich hier sehr wohl. Bisher habe ich noch nie in einer so intakten Mannschaft gespielt.“

„Radio Tübingen“

Seemann kann die positiven Worte übrigens nur zurück geben. Auf Nachfrage unserer Redaktion sagt er über seinen Schützling: „Er versteht den Fußball und liebt es einfach, das eigene Tor zu verteidigen, egal wie der Spielstand ist. Julio redet total viel, ich sage zu ihm und Steini (Anm. d. Redaktion: Tim Steinhilber) immer ’Radio Tübingen’. Sie bringen eine Frische und Energie in die Mannschaft.“ Er ergänzt: „Er hat vor dem Spiel eine totale Lockerheit, ist aber auf den Punkt voll da, wenn es drauf ankommt. Das ist eine riesige Qualität. Außerdem habe ich selten einen so selbstreflektierten Spieler erlebt.“

In sehr guter Form

Leitao Gourgel, der seinen Aufstiegswunsch deutlich klargemacht hat, sagt zur aktuellen Lage: „Wir wollen auf jeden Fall den zweiten Platz absichern, das gelingt uns aktuell gut. Den Rest müssen wir uns erarbeiten.“ Der FCH ist trotz der Verletzung von Janik Michel – und auch weitere Leistungsträger wie Niklas Schäuffele oder Lysander Skoda fehlen aktuell – super in die Rückrunde gestartet. „Von außerhalb haben viele uns nach der Verletzung von Janik abgeschrieben. Er ist ein herausragender Spieler, das wissen wir. Uns als Mannschaft wurde das aber nicht gerecht. Wir wollen unsere Ziele trotzdem erreichen.“

Der FV Ravensburg kommt

Ob zu diesen auch ein Einzug ins Pokalhalbfinale zählt? Wenn man den neuen FCH-Abwehrchef fragt, in jedem Fall. „Wenn man soweit gekommen ist, will man auch den nächsten Schritt gehen. Die Vorfreude steigt langsam schon, vom Trainer-Team wurde die Partie am Montag das erste Mal angesprochen. Ich denke, der Mannschaft tut das spielfreie Wochenende auch gut.“

So oder so, Leitao Gourgel wird alles geben. Viel Kraft zieht er derweil aus seinem Glauben und meint abschließend: „Ich bin für meinen ganzen Werdegang sehr dankbar.“