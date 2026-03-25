Defensivmann schwärmt vom FCH: Julio Leitao Gourgel – so tickt Holzhausens neuer Abwehrboss

Julio Leitao Gourgel spielt seit Sommer für den FCH und hat sich auf und neben dem Platz bestens eingelebt. Daniel Seemann schwärmt vom Defensivspieler, mit dem wir gesprochen haben.
Es war der 22. Juni 2025, als der FC Holzhausen in Singen den Aufstieg in die Oberliga verspielte. Julio Leitao Gourgel spielte da noch nicht für den FCH, kann sich aber noch genau an diesen Tag erinnern. Mit seinem damaligen Verein – der TSG Tübingen – sicherte er durch ein 1:0 gegen den SV Waldhausen den Verbleib in der Verbandsliga.