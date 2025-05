Defensive verdichtet gut: SC Lahr nimmt bei Südstern Singen drei Punkte mit

Nachdem gegen Auggen die Erfolgsserie gerissen war, arbeitet der SCL bereits an einem neuen Lauf. Beim ESV Südstern Singen gab es ein klares 3:0. Mick Keita schnürte einen Doppelpack. In der Tabelle ging es rauf auf Platz acht, sieben Zähler über dem Strich.

Verbandsliga: ESV Südstern Singen - SC Lahr 0:3 (0:1). Gegen Auggen hatte dem SC Lahr zuletzt Tempo und ein Aufbäumen nach dem Rückstand gefehlt. Gegen Singen zeigte das Team nun eine angemessene Reaktion. „Das war ein richtig gutes Fußballspiel von beiden Seiten. Singen hat brutale Qualität in der Offensive, aber wir haben kompakt verteidigt. Dadurch haben wir kaum Chancen zugelassen“, lobt Dino Piraneo, Co-Trainer des SC Lahr, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der Plan der Lahrer war es, dem Gegner bewusst den Ball zu lassen und immer wieder Nadelstiche zu setzen. Dieses Unterfangen war von Erfolg gekrönt. „Wir haben die Räume gut verdichtet und hatten sogar die klareren Möglichkeiten. Im letzten Drittel haben wir allerdings zu Beginn erst einmal zu häufig nicht die richtigen Entscheidungen getroffen“, so Piraneo über die Phase bis zum Lahrer Führungstor nach 30 Minuten. Nachdem der Bann gebrochen war, nahmen die Lahrer die Führung auch mit in die Halbzeit.

Kurz nach dem Seitenwechsel hätte Dominik Kaufmann bereits für eine Art Vorentscheidung sorgen können. „Er hat sich im Alleingang durchgesetzt und auch schon den Torwart umdribbelt. Dann hat er aber kurz vor dem Gehäuse in den Boden getreten und der Ball ging vorbei“, beschreibt Piraneo die Lahrer Großchance. Das 2:0 besorgte dann allerdings Doppelpacker Keita und die Kicker von der Dammenmühle waren klar auf der Siegerstraße.

Allgaier kommt rein und trifft sofort

Singens größte Chance ergab sich erst nach dem 3:0 durch den eingewechselten Pedro Allgaier, der, nur Momente nachdem er aufs Feld gekommen war, direkt traf. Aus kurzer Distanz war Sokolov allerdings ganz stark zur Stelle. Kaufmann hatte anschließend noch eine gute Gelegenheit, schoss den Keeper allerdings aus kurzer Distanz an. „Singen hatte mehr Ballbesitz, aber nur in den Räumen, wo es für uns okay war“, hielt Piraneo lobend fest. Auch ohne Konstantin Fries, der erneut auf der Bank bleiben musste, kamen die Lahrer schließlich zu einem ungefährdetem Erfolg. SC Lahr: Sokolov; Sö. Zehnle, Naletilic (86. Taach), Wirth, Spoth (75. Birkle), Lehmann (75. Allgaier), Häußermann, Kalt, Zeyer, Kaufmann, Keita (81. Fleig). Tore: 0:1 Keita (30.), 0:2 Keita (71.), 0:3 Allgaier (75.).

Jugend verliert im Pokal

Der Feiertag war für die U 15-Junioren des SC Lahr der Tag des Endspiels im Verbandspokal. Gegen den zwei Klassen höher spielenden Freiburger FC gab es eine 1:4-Niederlage, was aber nicht den Stolz des Vereins über das Erreichte überdeckt. „Erstmals in der Geschichte des SC Lahr stand eine Jugendmannschaft im SBFV-Pokalfinale. Schon allein das war ein klasse Erfolg. Jetzt gilt es, sich voll auf die restlichen Punktespiele zu konzentrieren. Die Meisterschaft und der Aufstieg in die Verbandsliga sind zum Greifen nahe“, teilt der Verein auf Facebook mit.