Defensive des VfB Stuttgart: Fünf neue Trümpfe für die Abwehr

1 Beim VfB darf man sich über die Rückkehr der Abwehrrecken Dan-Axel Zagadou (links) und Josha Vagnoman (Zweiter von links) freuen. Anthony Rouault (rechts) ist an diesem Dienstag auch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Foto: Pressefoto Baumann//Volker Müller

Nach sechs Gegentoren in zwei Ligaspielen steht die VfB-Defensive in der Kritik. Nun kommen wichtige Spieler zurück: Dan-Axel Zagadou ist womöglich am Samstag in Gladbach eine Option, Neuzugang Ameen Al-Dakhil etwas später.









Es ist in dieser zauberhaften Bundesliga-Vorsaison 23/24 für den VfB Stuttgart ja vieles nahe am Optimum gelaufen. Dazu zählte auch eine Bilanz von lediglich 1,1 Gegentoren pro Spiel für den amtierenden Vizemeister, womit man hinter Meister Leverkusen die zweitbeste Abwehr der Liga stellte. Gemessen an diesem Wert ist der Traditionsverein aus Bad Cannstatt nun extrem schlecht in die neue Runde gestartet.