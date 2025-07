Defekter Defibrillator: Tödlicher Unfall im Seelbacher Schwimmbad erhält brisante Note

1 Im Seelbacher Schwimmbad ist es am Montagabend zu einem tragischen Unfall gekommen (Archivbild). Foto: Baublies Ein 64 Jahre alte Schwimmlehrer ist im Seelbacher Familienbad verunglückt. Mitarbeiter leiteten sofort Reanimationsversuche ein, scheiterten aber. Der Defibrillator war defekt.







Der tragische Unfall ereignete sich am Montagabend gegen 18.30 Uhr. Wie die Polizei Offenburg am Dienstagvormittag auf Anfrage unserer Redaktion und später am Tag die Gemeinde Seelbach per Pressemitteilung informierten, wurde im Familienbad eine bewusstlose Person im Wasser entdeckt – ein Schwimmlehrer eines externen Dienstleisters, der zu diesem Zeitpunkt in einem abgetrennten Bereich des Beckens Schwimmunterricht erteilte.