Defekter Bahnübergang Mühlen: Was, wenn die Schranke einmal oben bleibt?

Am Freitagmorgen bleiben am Bahnübergang in Mühlen die Schranken unten. Die Deutsche Bahn erklärt die Ursache – und das Schreckensszenario einer offenen Schranke.

Stau und Verunsicherung der Verkehrsteilnehmer löst die Bahnschranke in Mühlen am Freitagmorgen aus. Bei der Polizei ging die Meldung über die Störung des Bahnübergangs um 7.35 Uhr ein. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim sagt unserer Redaktion: „Die Schranke ist unten. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn ist auf dem Weg.“ Bis wann die Störung andauert, ist am späten Vormittag noch unklar.

Autofahrer hatten unter anderem in sozialen Medien vor der Störung gewarnt. Auf der Facebook-Seite Blaulicht News Horb am Neckar ist zu lesen: „Ich wollte nur Bescheid geben, dass in Mühlen die Bahnschranken im Moment nicht hoch gehen. Viele drehen wieder um. Selbst als der Zug nach Rottenburg durchgefahren ist, gehen die Schranken nicht nach oben.“

Immer wieder Störungen

Der Mühlener Bahnübergang gilt als störungsanfällig. So blieben auch beispielsweise im Mai vor zwei Jahren die Schranken geschlossen. Damals wies die Deutsche Bahn Verkehrsteilnehmer darauf hin, dass eine geschlossene Schranke auf keinen Fall umfahren oder umgangen werden sollte. Im Falle einer dauerhaft geschlossenen Schranke müssten Verkehrsteilnehmer also eine Umleitung nehmen.

Am frühen Nachmittag gibt die Deutsche Bahn Entwarnung. Eine Bahnsprecherin teilt mit, dass Techniker gegen 12 Uhr vor Ort gewesen sind und die Störung behoben haben. Als Ursache für die Störung nennt die Sprecherin einen defekten Einschaltkontakt.

Lokführer in der Verantwortung

Die Züge fahren während einer Störung des Bahnübergangs weiterhin auf der Strecke. Für den Fall, dass ein Bahnübergang nicht funktionsfähig ist, sind die Lokführer angehalten, strenge Sicherheitsmaßnahmen zu befolgen. Vor geschlossenen Schranken sind die Verkehrsteilnehmer sowieso schon auf der sicheren Seite. Doch was ist in dem umgekehrten Fall, wenn eine Schranke nicht schließt und Züge trotzdem fahren?

Auch für dieses Gefahrenszenario gibt es bei der Deutschen Bahn Sicherheitsvorschriften. Dann kommt es auf die Lokführer an. Sie müssen vor der Einfahrt in den Bahnübergang anhalten, schauen, pfeifen und dann ganz langsam in Schrittgeschwindigkeit fahren. Sobald der Zug den Übergang passiert, bildet der Zug selbst die Schranke, erklärt die Bahnsprecherin.

Die Bahnübergänge werden nach Angaben der Bahnsprecherin regelmäßig inspiziert. Defekte an Bahnanlagen können dennoch auftreten.