Defekter Bahnübergang Mühlen: Was, wenn die Schranke einmal oben bleibt?

Am Freitagmorgen bleiben am Bahnübergang in Mühlen die Schranken unten. Die Deutsche Bahn erklärt die Ursache – und das Schreckensszenario einer offenen Schranke.
Stau und Verunsicherung der Verkehrsteilnehmer löst die Bahnschranke in Mühlen am Freitagmorgen aus. Bei der Polizei ging die Meldung über die Störung des Bahnübergangs um 7.35 Uhr ein. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim sagt unserer Redaktion: „Die Schranke ist unten. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn ist auf dem Weg.“ Bis wann die Störung andauert, ist am späten Vormittag noch unklar.