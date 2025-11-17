Defekte Regierungsmaschine: Flieger mit Minister Rainer dreht um - technischer Defekt

Eigentlich wollte der Landwirtschaftsminister mit einer Maschine der Bundeswehr-Flugbereitschaft in die USA fliegen. Nach zwei Stunden in der Luft ist klar: Er muss umplanen.
Berlin - Weiter Probleme mit der Bundeswehr-Flugbereitschaft: Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) musste am Montag auf dem Weg in die USA umkehren. Als Grund nannte sein Ministerium "technische Gründe" an der Maschine, einer Global 5000. Rund zwei Stunden nach dem Start drehte das Flugzeug um und landete schließlich in Köln/Bonn.