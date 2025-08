Defekte Ampel in Horb: Ist der Fehler nach vielen Jahren gefunden?

Die Ampel am Flößersteg in Horb ist bekannt dafür, immer wieder auszufallen. Jetzt glaubt die Herstellerfirma, den Fehler gefunden zu haben.

Sie ist wahrscheinlich Horbs unzuverlässigste Ampel, und das schon seit vielen Jahren: Die Ampel am Fußgängerüberweg vom Flößersteg über die Dammstraße in Richtung Bahnhof. In den vergangenen Tagen und Wochen standen Fußgänger wieder besonders häufig vor einer dunklen Signalanlage und mussten selbst schauen, wie sie die stark befahrene Straße sicher überqueren.

Das Problem gesteht auch das Landratsamt ein. Pressesprecherin Sabine Matt sagt unserer Redaktion auf Nachfrage: „Die von Ihnen angesprochene Ampel in der Dammstraße in Horb ist in der Tat eine Problemampel, weil sie seit einigen Monaten verschiedene Defekte aufweist, die regelmäßig nicht von unserer Straßenmeisterei behoben werden können, weshalb die Herstellerfirma gerufen werden muss.“

Eine Nachricht, die hoffen lässt, hat Matt aber auch zu verkünden: Die Herstellerfirma habe dem Landratsamt nun zugesichert, in der kommenden Woche ein neues Kabel in die Ampel einzuziehen, da sie dort den Fehler vermute. „Bleibt nur zu hoffen, dass dadurch der Defekt endgültig behoben werden kann“, meint Matt.

Problem besteht schon sehr lange

Falls die Reparatur tatsächlich erfolgreich sein sollte, würde die Herstellerfirma ein Problem lösen, das seit weit mehr als zehn Jahren besteht. Schon 2013 berichtete unsere Redaktion darüber, dass das Signal an der Ampel immer wieder ausfällt. Ein Jugendlicher berichtete damals, dass sein Bruder fast angefahren worden sei, weil die Ampel ausgeschaltet gewesen sei.

Im Januar 2022 ereignete sich dann tatsächlich ein schwerer Unfall an der Ampel in der Dammstraße, allerdings während die Signalanlage funktionierte. Damals überquerten ein Mann und eine Frau die Straße und wurden von einem Auto erfasst, dessen Fahrer das Rotlicht missachtet hatte. Beide Fußgänger wurden schwer verletzt. Leser wiesen nach dem Unglück unter anderem in sozialen Medien darauf hin, dass Autofahrer in der Dammstraße in Horb oft über die rote Ampel fahren würden. Geändert hat sich an diesem Problem in den vergangenen Jahren nichts.