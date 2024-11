Defekt im Kabelnetz in Villingen-Schwenningen: Das steckt hinter der Vodafone-Störung

Es ist offenbar vor allem der Stadtbezirk Schwenningen vom Vodafone-Netzausfall betroffen. Es handle sich um eine „lokale Störung in einem sehr kleinen Teil“ des Glasfaserkabelnetzes innerhalb von Villingen-Schwenningen, berichtete ein Vodafone-Sprecher am Dienstagnachmittag auf Nachfrage der Redaktion.

Bei insgesamt bis zu 468 Kabelkunden seien Kabel-TV und teilweise auch Breitband-Internet und Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht verfügbar. Ursache sei ein Anbindungsfehler auf genau dem unterirdischen Kabelstrang, über den diese 468 Kunden an das Glasfaserkabelnetz angeschlossen seien.

Lesen Sie auch

Konkret sei eine örtliche Betriebsstelle mit vier angeschlossenen lokalen Verstärkerpunkten wegen eines Kabelschadens vorübergehend außer Betrieb.

Wegen Kabelschaden muss gegraben werden

Zur Behebung dieser Störung müssen dem Sprecher zufolge dieser Kabelschaden beseitigt sowie ein defektes Bauteil ausgebaut und ein neues Netzelement installiert werden. Diese Reparaturarbeiten seien „ in der Planung“. Die Ausführung sei sehr aufwendig, denn es sei zwingend Tiefbau erforderlich. „Unser örtlicher Vodafone-Dienstleister bereitet die eigentlichen Reparaturarbeiten seit Bekanntwerden der Störung sehr intensiv vor“, so der Sprecher weiter. Direkt nach Bekanntwerden der Störung am Dienstag, 12. November, hätten zunächst „intensive Messungen und eine Bestandsaufnahme vor Ort“ stattgefunden. Aktuell werde das Reparaturkonzept im Detail erstellt – unter Beachtung aller Sicherheitsvorkehrungen am stromführenden Hauptkabel sowie der Verfügbarkeit von benötigten Netzelementen und Tiefbau-Experten.

„Im direkten Anschluss daran werden die finalen Tiefbau-Reparaturarbeiten an der Schadstelle begonnen, und sie werden dann möglichst innerhalb von ein bis zwei Arbeitstagen vollendet werden – so der aktuelle Plan“, so der Sprecher. Die betroffenen Kunden bitte Vodafone um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten.