Deer weitet Netz aus: Ein zweiter Anlauf für E-Carsharing in Königsfeld

Ein zweiter Anlauf für E-Carsharing in Königsfeld

1 Die Ladesäule und zwei reservierte Parkplätze stehen bereit – ab Mittwoch soll auch das E-Auto von Deer in Königsfeld vor Ort sein, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Foto: Helen Moser

E-Carsharing kehrt nach Königsfeld zurück. Nachdem der frühere Anbieter My-E-Car Anfang 2022 sein Fahrzeug abgezogen hatte, gibt es nun eine neue Möglichkeit: Ab diesen Mittwoch soll den Königsfeldern ein E-Auto des Anbieters Deer zur Verfügung stehen.









Mit dem E-Auto von A nach B – das soll ab sofort wieder für alle Königsfelder möglich sein. Ab diesem Mittwoch, 16. Oktober, stellt der E-Carsharing-Anbieter Deer ein Auto an der Ladesäule in der Rathausstraße 5 zur Verfügung, wie es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung heißt. Das sollte man über das Angebot wissen.