Deer eröffnet Standort in Hailfingen: Car-Sharing als Alternative zum Zweitwagen

1 Sabine Kircher und Renate Weisser eröffnen die Car-Sharing-Station in Hailfingen. Foto: Angela Baum

Mehr Mobilität mit weniger Fahrzeugen ist die sowohl ökologische, als auch ökonomische Herausforderung, der sich das Car-Sharing-Modell stellt. Eine Car-Sharing-Station gibt es jetzt in Hailfingen.









In Hailfingen eröffnete am Montag die Car-Sharing-Station der Firma Deer, die vollkommen auf E-Mobilität setzt. Für Hailfingens Ortsvorsteherin Sabine Kircher ist die neue Car-Sharing-Station in der Rosenstraße eine gelungene Abrundung der Ortsmitte – im Zuge der Gestaltung der Ortsmitte habe man auch die Car-Sharing-Station eingerichtet, die aus zwei Parkplätzen und einer E-Ladesäule besteht.