Deepfakes mit Hirschhausen und Co.: Wenn falsche Ärzte für Heilmittel werben

Gefälschte Werbevideos mit Promi-Ärzten führen gehäuft zu Betrügereien in der Heilmittel-Branche. Verbraucherschützer und die Herzstiftung klären darüber auf.
Es klang vielversprechend, was der aus dem Fernsehen bekannte Arzt Eckhardt von Hirschhausen in der Video-Sequenz angeblich sagte: eine „neue Methode zur Gefäßreinigung, die das Leben verlängern und den Blutdruck für immer normalisieren wird“. Verwiesen wird wird auf das Produkt Cardirin, ein pflanzliches Arzneimittel, das nach Herstellerangaben zur Unterstützung der Herzgesundheit verwendet wird.