Dede in Freudenstadt

1 Fiebern dem 23. Juli entgegen: Marco Iantorno (links) und Rainer Finkbeiner. Foto: Ortmann

Ein "riesiges Fußballfest" verspricht Marco Iantorno. Beim Benefizspiel am 23. Juli im Hermann-Saam-Stadion, sind zahlreiche Prominente mit dabei.















Freudenstadt - In der Fußballwelt ist Marco Iantorno mittlerweile bestens vernetzt. Voriges Jahr hat der Loßburger gleich zwei Spendenaktionen ins Leben gerufen, die von zahlreichen Profi-Kickern und Legenden unterstützt wurden. Auch für das Benefizspiel in Freudenstadt haben sich wieder zahlreiche Prominente gemeldet.

Von der Resonanz war dann aber auch Iantorno überwältigt: "Ich hätte nicht gedacht, dass es so groß wird", gesteht er. Mehr als 100 Grußvideos sind bei ihm eingegangen. Zusammenaddiert kommen diese auf eine Länge von rund 58 Minuten. Und es werden täglich mehr.

Weltmeister Guido Buchwald will kommen

Fußballer mit großen Namen sind auf das Benefizspiel aufmerksam geworden: Joachim Löw, Stefan Effenberg, Jürgen Klopp. Rund 7000 Mal wurde allein die Grußbotschaft von dem aus Glatten stammenden Klopp aufgerufen. "Wenn nur 50 davon zum Benefizspiel kommen, haben wir schon gewonnen", sagt Iantorno. Doch nicht nur auf einer Großleinwand im Hermann-Saam-Stadion werden am 23. Juli Prominente zu sehen sein, vielen von ihnen werden auch die Reise nach Freudenstadt antreten, um beim Benefizspiel auf dem Rasen zu stehen. Weltmeister Guido Buchwald, Ex-BVB-Profi Dede, Schauspieler Carsten Stahl und viele weitere bekannte Gesichter geben sich die Ehre. "So viele Prominente in Freudenstadt, das gibt es selten", sagt Iantorno. Auch einige Musiker, Schauspieler und Politiker haben ihren Besuch angekündigt.

Spielvereinigung sorgt für Bewirtung

Freudenstadts OB Julian Osswald, selbst großer Fußballfan, ist ebenfalls mit dabei und übernimmt die Schirmherrschaft. Für die Bewirtung sorgt die Spielvereinigung, die dafür noch auf der Suche nach Helfern ist. Los geht es gegen 16 Uhr. Zuvor wird am 23. Juli ab 10 Uhr der Imbro-Cup ausgespielt, ein Turnier auf dem Kunstrasen-Feld mit 20 Firmenmannschaften.

Eintritt ist frei

Der Eintritt zum Benefizspiel ist frei. "Wir wollen, dass jeder kommen kann", sagt Rainer Finkbeiner, Vorsitzender der Spielvereinigung, die in diesem Sommer ihr 100. Jubiläum mit zahlreichen weiteren Veranstaltungen feiern wird. Am Eingang wird lediglich um Spenden gebeten, die bar oder auch online via QR-Code getätigt werden können. Weitere Erlöse werden durch das Engagement zahlreicher Sponsoren erzielt, sowie durch Auktionen von Sammlerstücken, für die Iantorno bereits bekannt ist: Im Winter hatte er mit Trikotverkäufen und weiteren Aktionen Geld und Spielzeug für die Kinderkrebsklinik in Tübingen gesammelt.

Beckenbauer-Trikot wird versteigert

Nach wie vor bekommt Iantorno, der sich seit diesem Jahr im Jugendbereich der Spielvereinigung engagiert, Sammlerstücke von aktuellen und ehemaligen Fußballprofis für den guten Zweck gestiftet. Am 23. Juli kommen aufgrund der begrenzten Zeit allerdings nur die "Highlights" unter den Hammer. Und die haben es in sich: Ein Wolfsburg-Trikot, unterschrieben von der gesamten Frauenmannschaft, die kultige Mütze von Köln-Trainer Steffen Baumgart oder der signierte BVB-Dress von Dortmunds scheidendem Superstar Erling Haaland. Vor allem das Trikot von Franz Beckenbauer dürfte ein begehrtes Stück sein. Der "Kaiser" hat es für das Benefizspiel aus Österreich zugesandt, samt Postkarte, in der Beckenbauer seine Unterstützung bekundet.

Geld für soziale Zwecke

Sämtliche Erlöse kommen fünf Hilfsorganisationen zugute, darunter auch die "Marcel und Benny Charity", die Iantorno bereits beim Benefizspiel in Loßburg unterstützt hat. Was Freudenstadt betrifft, rechnet er mit deutlich mehr Zuschauern: "Es wird fünfmal so groß", verspricht Iantorno.